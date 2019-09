No hay, de todos modos, un proyecto cerrado. Carlos Tomada es uno de los que ha venido aportando ideas sobre la necesidad de repensar aspectos de la legislación actual. El ex ministro de Trabajo tiene relación directa y de reconocimiento mutuo con Alberto Fernández, pero, dicen, cierto desinterés por enfrentar peleas. No es el único que opina. Dicen que Héctor Recalde, más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, juega sus propias y “viejas” internas, parado sobre un discurso más conservador o tradicional. Y otro actor, al parecer de forma cada vez más afirmada, sería Víctor Santa María, tejedor también de la política.