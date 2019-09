El regreso de Randazzo al primer plano de la política nacional sigue siendo una incógnita. Los encuentros son solo señales de buena voluntad. Fernández quiere que el ex ministro esté en sus filas. Lo valora como dirigente político y como gestor. El ex ministro se mantiene en silencio y a un costado de la escenario principal. Hasta el momento no concretaron un acuerdo. Puede ser cuestión de tiempo.