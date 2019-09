“Cuando la gente sale a la calle harta porque no encuentran respuestas, no se los puede llamar sediciosos. Yo entiendo cada uno de los reclamos, pero lo que digo es que salir a la calle hoy es riesgoso porque puede ocurrir que alguno cometa una locura, le pega un palazo a uno, comienza una trifulca, y cuando nosotros terminamos con un muerto en las calles sufrimos todos”, consideró. A continuación, dijo: “Lo mejor es que eso no ocurra, y por eso digo que no hay que tentar a las bestias. Por eso insisto en que no hay que salir a las calles”.