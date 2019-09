"¿Cómo no lo hicimos antes?", preguntó Macri ante la audiencia, impactado porque en el código vigente las partes no están obligadas a decir la verdad y hasta pueden decir medias verdades, lo que parece algo reñido con el sentido común. "Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra justicia", destacó, antes de apuntar: "En estos tres años y medio trabajamos para que la política no intervenga en la justicia, es importante ahora que la justicia puede defender esa independencia. Si la Justicia no es independiente, no es Justicia".