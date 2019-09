El video presenta al candidato de Consenso Federal como aquel que logró sacar al país de la crisis del 2001. "Cada día que pasa nos acercamos más al 2001. Esta película ya la viste. Y solo con Lavagna terminó bien", reza la voz en off de un locutor. Su imagen aparece dos veces: en el medio del spot cuando era ministro de Economía entre 2002 y 2005, y al final, ya acompañado de todo su bloque. En el concepto de que la Argentina retrocede hacia principios de siglo, se vislumbra al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con la titular del FMI, Christine Lagarde, intervienen los bolsos de ex secretarios de Obras Públicas José López en la puerta del convento, un joven de La Cámpora, secuencias de represión, saqueos y pobreza.