El gran ausente fue el gobernador Alfredo Cornejo, que va de candidato a primer diputado nacional porque en Mendoza no hay reelección. Entre los invitados se pudo ver al juez federal de competencia electoral Walter Bento, el ex gobernador Rodolfo Gabrielli, al actual ministro de Gobierno y mano derecha de Cornejo, Lisandro Nieri y al intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, también muy vinculado al Gobernador. Atrás también se vio al ex marido de la candidata kirchnerista, el diputado provincial Lucas Ilardo, que es su jefe de campaña.