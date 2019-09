Principal orador sobre la realidad nacional, el periodista e historiador Carlos Pagni no dejó dudas sobre algunas cuestiones. Primero, apostó a que el futuro gobernante argentino ya tiene nombre y apellido: es Alberto Fernández. Segundo, puso en la escena su convicción sobre el perfil "moderado" de ese candidato. Y tercero, relató el juego dentro del propio campo peronista, donde confluyen esta vez el sector más tradicional de esa fuerza con la corriente camporista (o sea el "kirchnerismo" más puro). Desde el punto de vista de Pagni, no necesariamente Cristina Kirchner le irá a marcar la cancha a Fernández. "Yo me pregunto si es que ella tiene algún interés en hacerlo. Y no porque quiera colaborar, sino en defensa propia. Y en cuanto a La Cámpora, el periodista dijo que "no hay que olvidar que ellos tendrán que ocuparse de gobernar la provincia de Buenos Aires y van a precisar que la Nación (es decir Fernández) les asegure financiación". Desde ese enfoque, de acuerdo al historiador, no habría mucho espacio para un juego de presiones.