La decisión de excarcelar al ex director de Yacyretá Oscar Alberto Thomas, que estuvo 48 días prófugo en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, disparó una oleada de pedidos de libertad de otros arrestados por expedientes ligados a ese escándalo. Hoy lo solicitó la defensa de Juan Pablo Schiavi, ex ministro de Transporte que está preso por la tragedia de Once y arrestado en una causa conexa; y también dos abogados presos por el caso de Daniel Muñoz, revelaron a Infobae fuentes judiciales.