Peña, por su lado, insistió con que "si nos quedamos en la calle, si no nos borramos, nuestro voto no se va a ir a ningún lado y tenemos todavía algo para recuperar". Agregó que "no alcanzará para ganar", pero se mostró confiado en que si van a votar más de los que fueron a las PASO tendrán chances para alcanzar el balotaje. "Dependemos de la base de votantes", aseguró.