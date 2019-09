Si no hay delegación técnica que revise la economía nacional, no hay Staff Report, y si no hay report, no hay reunión del Board para analizar el caso Argentino, y si no hay análisis de la Argentina, no se puede autorizar el desembolso. Ergo: la decisión burocrática de suspender la visita de la delegación técnica, encumbre la postura política de wait and see respecto al gobierno de Macri.