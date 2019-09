Y luego hizo nombres propios: "Tenemos que hacer mucha fuerza para que no esté la gente en la calle. Porque en la calle a los Pitrola y a los Del Caño nunca los llevan presos ni les pegan. ¿Por qué no van adelante ellos? No es como cuando nos pegaban a las Madres, que nos llevaban a toda la comisión primero".