Entonces, Alberto Fernández aclaró lo sucedido. Primero, en su cuenta de Twitter: "No me agredieron. Un imbécil me insultó y mucha gente se solidarizó conmigo". Después, se refirió al tema en entrevistas con los medios. "Fue muy desagradable, además, por la cobardía de este personaje. Este señor pasó casi corriendo, insultándome a los gritos, y cuando yo lo fui a encarar como muestra el video, siguió corriendo mientras gritaba e insultaba", contó en una entrevista en América TV.