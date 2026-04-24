La segunda temporada de ‘Devil May Cry’ presenta un nuevo tráiler a menos de un mes de su estreno

Devil May Cry presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada.

La segunda temporada de Devil May Cry estará disponible en Netflix a partir del 12 de mayo, marcando el regreso de uno de los cazadores de demonios más reconocidos de los videojuegos y su conflictivo hermano. Tras una primera temporada bien recibida, Adi Shankar y Studio Mir buscan ahora equilibrar la fidelidad al material original con la innovación narrativa, mientras los fanáticos esperan el enfrentamiento entre Dante y Vergil, y confían en que la serie corregirá los errores anteriores.

Relaciones familiares y desafíos personales renovados

En la primera temporada, los espectadores observaron a Dante enfrentarse a una insurrección demoníaca, y al cazador debatiéndose entre el deber y su complicada vida familiar. El desenlace lo dejó bajo vigilancia de la organización DARKCOM, preparando el terreno para una segunda parte con un enfoque más personal. El retorno de Vergil, su hermano perdido, aporta una mayor complejidad emocional; no solo hay una reunión, sino también un conflicto de lealtades y convicciones opuestas.

De acuerdo con los adelantos de Netflix, esta nueva temporada profundiza en la mitología de la franquicia y coloca en primer plano el conflicto de Dante tanto con su hermano como consigo mismo. Vergil, tras años ausente, vuelve con nuevos objetivos y motivaciones, alterando el equilibrio de poder. El drama entre hermanos se intensifica al aliarse Vergil con Mundus, el Príncipe de las Tinieblas, lo que obliga a Dante a enfrentar no solo fuerzas infernales, sino también una traición familiar.

Fidelidad visual y espíritu de los videojuegos

El equipo tras Devil May Cry ha prestado atención a las críticas y comentarios de los seguidores. Hay altas expectativas respecto a la calidad de animación, liderada por Studio Mir, conocido por su trabajo en Avatar: La leyenda de Korra y The Witcher: La pesadilla del lobo. El nuevo tráiler exhibe combates cuidadosamente coreografiados, el uso distintivo de las pistolas Ebony e Ivory y un diseño de personajes más próximo al de los videojuegos de Capcom.

Esta temporada pretende corregir ciertos desvíos de la anterior, integrando más elementos reconocibles: armas, criaturas demoníacas, y el humor oscuro y sarcástico de Dante. Adi Shankar, creador de la serie, destaca la intención de reproducir el carácter impredecible de las películas de acción de los años 2000, evitando la repetición. También señala que quedan varias sorpresas reservadas para esta entrega.

Devil May Cry - Temporada 2 (Captura de tráiler oficial)

Reacciones del público y expectativas de los seguidores

La expectación por el reencuentro de Dante y Vergil trascendió el universo de la serie. Desde la publicación del tráiler oficial, miles de seguidores han manifestado sus expectativas en redes sociales y plataformas como Youtube. Muchos celebran la mayor fidelidad con el juego y la inclusión de elementos clave que los atrajeron a la franquicia.

Al mismo tiempo, parte de la audiencia espera que esta segunda temporada logre el equilibrio entre innovación y respeto al canon original. Las opiniones se encuentran divididas sobre si Devil May Cry podrá seguir la racha de éxitos de adaptaciones de videojuegos recientes en Netflix, como Castlevania y Cyberpunk: Edgerunners. Sin embargo, la promesa de giros imprevistos y combates espectaculares mantiene en vilo tanto a fanáticos como a críticos.