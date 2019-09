Allí los acusados son el ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascuraín, al ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Atanacio Perez Osuna -que está preso hace casi dos años-, el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas. "El hecho que origina este juicio es un hecho de corrupción", sostuvo la fiscal Fabiana León.