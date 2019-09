Se analizó la marcha de los mercados, los efectos de las medidas tomadas y Pichetto habló sobre la misma estrategia que buscó transmitir el Presidente: "La gente no tiene que ir a correr a los bancos a retirar los depósitos porque acá no hay ningún problema de liquidez. Es importante transmitir tranquilidad y decirle a que la gente no retire los depósitos", dijo el candidato a vicepresidente.