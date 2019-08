Al respecto de las medidas anunciadas por Lacunza, Pichetto explicó que "la definición del Gobierno tiene que ver con la previsibilidad económica". "El Presidente no quiso intervenir el mercado de capitales", dijo, y resaltó la importancia de "estabilizar la moneda y no seguir jugando al juego de la corrida que provoca un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los argentinos". "Macri va a cuidar a los argentinos. Darle previsibilidad al país y que no caigamos en default es el mensaje", agregó.