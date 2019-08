En el procesamiento, firmado el 27 de agosto, pasado Bonadio señaló que "los canales de expatriación de dinero desde nuestro país hacia las cuentas bancarias a nombre de las sociedades creadas en los EEUU y controladas por firmas constituidas en las Islas Vírgenes Británicas – Gold Black Limited y Old Wolf Limited OLD, creadas por intermedio de Portcullis (BVI) Ltd y Tridente Trust Ltd en dichas islas-, cuyos beneficiarios finales eran Muñoz y Pochetti, fueron a través de los servicios financieros prestados por Segundo Pantaleón Córdoba , José Alex Fallas, Jorge Antonio Galitis, José Sebastián Jabbaz, Alejandro Maximiliano Raele y Pablo Mario Rippel. A su vez, la utilización de cuentas bancarias de sociedades extranjeras para realizar las transferencias contra la entrega de dinero en efectivo en este país, habría servido para dificultar la identificación del verdadero origen de los activos". Los financistas integran la lista de los procesados por el magistrado federal.