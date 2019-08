View this post on Instagram

Yo no se cómo calificar al discurso de nuestro presidente, hoy. Los argentinos no llegan a fin de mes y él se pone a hablar de Venezuela? Critica a @NicolasMaduro y pone de ejemplo al títere de Guaidó, que le pidió a los yanquis que bombardeen a su propio país "en nombre de la democracia"? Este video ya está por todos lados, pero yo también quiero compartirlo en mi Instagram. ¿Por qué no le tirás un centro a los argentinos, Mauricio, en vez de tirarla siempre afuera? @simonzerpadelgado @escalonajuanf