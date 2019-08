En diciembre del año pasado, con el impulso que tuvo la causa por derivaciones del caso de los cuadernos, el juez Yadarola procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido, a Claudio Uberti, al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, a Victoria Bereziuk, al ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa y a otro grupo de involucrados.