Once años después, la Justicia procesó hoy al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario del OCCOVI Claudio Uberti y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otros, por el primer escándalo del gobierno de Cristina Kirchner: la valija con USD 800 mil que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país en agosto de 2007.