Pese a que el Gobierno lo desmintió, había pancartas con la consigna "No al fraude electoral". "No puede ser que la votaron en Santa Cruz, en Jujuy, en lugares que no la votan ni el perro", afirmó Román, un vecino de Morón. Mencionó las imágenes que circularon en las redes que dan cuenta de los telegramas con faltantes de datos. "Macri no va a decir que hubo fraude, no quiere ponerse la gente en contra. Si la gente no votó a Macri fue a otros candidatos, no a Cristina. Esto no es 2001, no estamos tan mal mal, hay autos 0KM en la calle", insistió.