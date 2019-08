"Me extraña que Adepa y FOPEA no me pidieron una mínima explicación de mis dichos. Los dichos estaban dirigidos a funcionarios del Gobierno que daban información falsa a la prensa para desestabilizar al Gobierno de Macri. La condena iba a ser que yo notificaba quienes eran esos funcionarios", aclaró Carrió y se preguntó refiriéndose al mismo tema: "¿Se puede ser tan correcto hasta llegar a ser hipócrita o me condenan para quedar bien con Alberto Fernández?"