–No creo que vaya a ser así. No lo conozco a Alberto Fernández, recién lo conocí hoy, pero no tengo esa impresión. Aquí no es lo mismo que Venezuela. Aquí la sociedad es más organizada. Y por otra parte creo que Alberto Fernández no es Maduro. Lo veo una persona más adecuada a los tiempos contemporáneos. No va a ser un gobierno fácil, porque hay tensión. Pero lo que dijo hasta ahora no va a en esa dirección. No se ve a alguien que no vaya a ocuparse de las responsabilidades de Estado.