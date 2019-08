Sin embargo, la referente de Los Piletones evaluó de manera positiva al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Lo he cruzado en una oportunidad en un programa de televisión. Conversamos y me pareció una persona razonable, incluso me dijo que sabía de mi trabajo y me felicitó. No tengo la misma impresión con Cristina Kirchner, ojalá sea todo distinto".