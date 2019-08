Esta mañana, antes de anunciar el paquete de medidas económicas, el Presidente había declarado que estaba dispuesto a reunirse con todos los candidatos a sucederlo, pero no había nombrado a Fernández. El líder del Frente de Todos, que ganó las Primarias con 47% de los votos, se había mostrado dispuesto a colaborar con Macri pero no a reunirse con él: "No tiene ningún sentido", declaró en una entrevista radial.