Seis años después de aquella fractura el tigrense decidió volver al seno del kirchnerismo y lo hizo una vez que todos los gobernadores del PJ se alinearon bajo la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La reacción de los mandatarios se originó después de que la ex jefa de Estado decidiera no ser candidata a presidenta y eligiera a su ex jefe de Gabinete como un exponente del diálogo y la moderación. La decisión de Massa estuvo en la misma sintonía que la de los mandatarios.