Cuál es el error más común al interpretar un dolor de cabeza, según un estudio

La historia clínica de la cefalea debe incluir frecuencia, duración, intensidad, síntomas asociados, comorbilidades y estado hormonal cuando corresponde - (Freepik)

La zona donde duele la cabeza puede orientar sobre la causa, pero no confirma por sí sola un diagnóstico. Los neurólogos advirtieron que la prioridad clínica es descartar cefaleas secundarias, en las que el dolor es síntoma de otro trastorno potencialmente grave. La evaluación se apoya en historia clínica, examen físico y señales de alarma.

El dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica médica. La revista especializada Practical Neurology detalló que, a nivel global, la cefalea afecta al 48,9% de la población y figura entre las diez razones más comunes de consulta en atención primaria. En los servicios de urgencias de Estados Unidos, además, es el cuarto motivo de consulta y representa cerca del 3% de las visitas.

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En su revisión clínica, Practical Neurology explicó que la Clasificación Internacional de los Trastornos de Cefalea (ICHD-3) agrupa los cuadros en tres grandes categorías: cefaleas primarias, cefaleas secundarias y neuropatías/dolores faciales.

En las primarias, el dolor es el trastorno; en las secundarias, el dolor aparece como síntoma de otra condición y el abordaje cambia por completo.

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Qué puede indicar la localización del dolor (y por qué no alcanza)

Practical Neurology indicó que la cefalea afecta al 48,9% de la población y figura entre los motivos de consulta médica más frecuentes - Imagen Ilustratva Infobae

La ubicación del dolor es uno de los datos que los médicos registran de entrada. Practical Neurology señaló que ciertos trastornos se asocian a patrones característicos: por ejemplo, la migraña suele presentarse de manera unilateral, mientras que la cefalea tensional tiende a ser bilateral. En las cefaleas trigémino-autonómicas (TAC), la distribución es unilateral y “anclada” en el territorio trigeminal; y un dolor breve y punzante localizado en el trayecto de un nervio puede sugerir una neuralgia.

Sin embargo, la localización no se interpreta sola. La revista remarcó que una historia clínica completa debe incluir frecuencia, duración, ubicación, calidad, intensidad, síntomas asociados y comorbilidades, además de revisar síntomas de cabeza y cuello y el estado hormonal cuando sea pertinente.

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Para estimar la frecuencia con precisión, el artículo sugirió una pregunta práctica: “¿Cuántos días al mes está completamente libre de dolor de cabeza?”. Según la publicación, esa formulación suele mejorar el recuento porque muchas personas tienden a informar solo los episodios más intensos si se les pregunta cuántos días “tuvieron dolor”.

La duración también requiere detalle. Practical Neurology propuso diferenciar cefaleas de corta duración (menos de 4 horas) y de larga duración (4 horas o más) y advirtió que el tiempo puede subestimarse si la persona toma medicación temprano. Además, si alguien se duerme con dolor y despierta sin él, el tiempo de sueño se suma para estimar cuánto duró el episodio. La revista sostuvo que, cuando el dolor es muy focal y no “se desplaza”, se justifica un examen físico de cabeza y cuello especialmente cuidadoso.

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Cuándo pensar en una causa secundaria y qué “banderas rojas” buscar

La clasificación ICHD-3 divide los trastornos de cefalea en cefaleas primarias, cefaleas secundarias y neuropatías o dolores faciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de las cefaleas en la práctica clínica son primarias, Practical Neurology advirtió que los profesionales deben mantenerse atentos a las cefaleas secundarias porque algunas causas subyacentes pueden ser potencialmente mortales o altamente discapacitantes y requieren un tratamiento distinto.

La publicación estimó que aproximadamente el 18% de las personas que experimentan dolor de cabeza presenta un trastorno de cefalea secundaria. También explicó por qué no se deben indicar estudios “en bloque” a toda persona con un dolor nuevo o distinto: algunos exámenes implican riesgos, costos y pueden arrojar hallazgos incidentales no relacionados con el dolor en alrededor del 8% de la población.

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En ese contexto, la revista enfatizó el valor de una evaluación estructurada basada en señales de alarma. Para ese fin, describió el uso del mnemónico SNNOOP10 como guía ampliada para ordenar la búsqueda de causas secundarias, a partir de la historia clínica y del examen físico.

Dentro de esas alertas, el apartado de signos sistémicos cobra peso. Practical Neurology recomendó preguntar por fiebre, escalofríos, sudoración, dolores musculares y pérdida de peso, por su asociación con escenarios como infección, cáncer, vasculitis (incluida la arteritis de células gigantes) u otros procesos inflamatorios. También indicó que la combinación de fiebre y cefalea mostró una sensibilidad relativamente alta para infecciones neurológicas como meningitis bacteriana o viral, encefalitis y abscesos cerebrales.

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La revista advirtió, además, que en personas inmunosuprimidas algunos cuadros pueden presentarse con manifestaciones atípicas y que el antecedente de cáncer eleva la preocupación por compromiso del sistema nervioso central.