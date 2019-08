La mayoría de los dirigentes del lavagnismo coinciden en una apreciación. "La polarización que marcan las encuestas no la vemos en la gente, en las recorridas. Muchos dicen que no quieren votar ni a Macri ni a Cristina. Otros aseguran que no saben a quién votar", sostienen en un mensaje unificado. La idea está atada al resultado de la elección nacional, pero piensan que ese posible resultado sorpresivo puede empujar hacia arriba la candidatura de Bucca.