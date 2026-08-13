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El Bogueto ya no estará en La Feria de la Manzana 2026, así quedaría la cartelera del evento: cómo pedir reembolso

Una de las fechas más esperadas del Teatro del Pueblo se modifica por causas ajenas a organizadores, ayuntamiento, promotora y músico, de acuerdo con el aviso oficial

Hombre con traje oscuro, gafas de sol y zapatos rojos sobre fondo de fuegos artificiales rojos y luces de una ciudad nocturna, con texto 'CANCELADO'.
La cancelación afecta uno de los conciertos más esperados del Teatro del Pueblo en esta edición del evento, que se desarrolla del 7 al 16 de agosto en el Pueblo Mágico de Zacatlán, Puebla (Imagen Ilustrativa Infobae/Redes sociales)
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La 84ª Gran Feria de la Manzana cancela la presentación de El Bogueto, prevista para el 14 de agosto, por problemas logísticos que, según el comunicado oficial del Gobierno Municipal de Zacatlán, son ajenos al Ayuntamiento, al Comité Organizador, a HERCA Producciones y al propio artista.

La cancelación afecta uno de los conciertos más esperados del Teatro del Pueblo en esta edición del evento, que se desarrolla del 7 al 16 de agosto en el Pueblo Mágico de Zacatlán, Puebla, en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de los agricultores de la región.

Feria de la manzana da inicio en Zacatlán Puebla (Redes Sociales/Municipio de Zacatlán)

Reembolsos y alternativas para los boletos

Comunicación oficial del Gobierno Municipal de Zacatlán sobre la 84 Gran Feria de la Manzana. Anuncia suspensión de presentación de El Bogueto
Un comunicado oficial del Gobierno Municipal de Zacatlán anuncia la suspensión de la presentación de El Bogueto en la 84ª Gran Feria de la Manzana el 14 de agosto. (Municipio de Zacatlán )

Quienes hayan adquirido boletos para esa fecha pueden solicitar su devolución en dos puntos: las taquillas del Recinto Ferial o las oficinas del Comité de Feria, ubicadas en el Portal Hidalgo del Palacio Municipal, con atención de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Los boletos ya comprados también serán válidos, sin costo adicional, para ingresar a las presentaciones del Trío Aurora Hidalguense y de Herencia Juvenil, ambas programadas para ese mismo 14 de agosto.

La cartelera completa del Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo opera dentro del Recinto Ferial con un costo de acceso general de 100 pesos. La programación oficial, ya con la baja de El Bogueto, queda así:

7 de agosto: Bryndis X Siempre

8 de agosto: El Yaki

9 de agosto: El Trono de México

10 de agosto: Función de Lucha Libre

11 de agosto: Las Guerreras del K-Pop

12 de agosto: Grupo Aroma

13 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón

14 de agosto: ~~El Bogueto~~ → Trío Aurora Hidalguense y Herencia Juvenil

15 de agosto: Yuridia

16 de agosto: Espinoza Paz

Carnaval Empresarial, el otro evento del 13 de agosto

ZACATLAN MANZANAS
La feria se realiza en agosto en Zacatlán de las manzanas, Puebla.(FB/ZacatlanFeria)

Ese mismo jueves 13 de agosto, a las 18:00 horas, se realizará el Carnaval Empresarial, un desfile que recorrerá las principales calles de Zacatlán con la participación de empresas, organizaciones y grupos locales.

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La alcaldesa Beatriz Sánchez Galindo, quien presentó el programa oficial de la feria, subrayó que el evento busca fortalecer el turismo del municipio y consolidar a Zacatlán como uno de los Pueblos Mágicos de Puebla con mayor afluencia de visitantes. El ayuntamiento implementará un operativo especial de seguridad para el desarrollo de las actividades.

Qué es la Feria de la Manzana y por qué importa

La Gran Feria de la Manzana es una de las celebraciones más representativas de la Sierra Norte de Puebla. En su edición 84, los organizadores esperan recibir a más de 55 mil visitantes y proyectan una derrama económica superior a los 300 millones de pesos.

La feria reúne más de 200 actividades artísticas, culturales, gastronómicas, deportivas y religiosas durante diez días. La producción manzanera que le da nombre al evento alcanza este año las 8 mil toneladas, cosechadas en mil 800 hectáreas por mil 200 productores distribuidos en 21 comunidades agrícolas, quienes cultivan 17 variedades de la fruta.

zacatlan de las manzanas
Ellos son los artistas que estarán en la feria. (FB/ZacatlanFeria)

Quién es El Bogueto, el artista que no estará en Zacatlán

El Bogueto, cuyo nombre real es Armando Toledo Rosas, es un cantante y compositor de reguetón y música urbana originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Su popularidad creció en la escena del “perreo del barrio” con temas como Cuando no era cantante, Nena Moxita y Vaquero.

En semanas recientes, el artista amplió su perfil público al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador honorífico de México Canta 2026, un certamen binacional de la Secretaría de Cultura dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años en México y Estados Unidos que interpretan géneros como mariachi, norteño, banda y boleros.

La final del certamen está programada para el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, con una presentación especial de los ganadores el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. El mismo día de la cancelación en Zacatlán, el Atlante FC confirmó al artista como acto de medio tiempo para su partido ante Toluca FC, programado el sábado 15 de agosto en el Estadio Azteca.

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