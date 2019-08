Si no gana, el futuro de Lammens es un poco más incierto. El presidente de San Lorenzo ya no puede ser reelecto en su club y manifestó públicamente sus intenciones de seguir vinculado a la política. Un buen resultado podría convertirlo en el principal referente de la oposición porteña. Sin embargo, es difícil pronosticar qué pasará con el Frente de Todos si los números de octubre no son favorables, ya que la alianza que se formó hace apenas algunos meses podría volver a desintegrarse. Sin un partido propio ni un cargo que le garantice visibilidad, Lammens deberá encontrar la forma de seguir consolidándose como la mejor opción del progresismo.