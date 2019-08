El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le pidió a la oposición que "se maneje de manera responsable y que en una instancia clave para la democracia de país no genere por mezquindades electorales un clima de incertidumbre que no se corresponde con la realidad". Volvió a explicar que el escrutinio provisorio no tiene validez legal, que "la justicia tiene el control del software" y rechazó las denuncias sobre la transparencia del escrutinio provisorio.