Así lo afirmó la propia funcionaria ante la consulta de Infobae: "Creo que es parte de un relato de no querer acepar la realidad, de querer mantener un relato que no pudieron sostener, y por otro lado tiene que ver no solo con el aniversario de Santiago Maldonado, sino con el éxito de Servicio Cívico Voluntario en valores, porque hay un intento de asustar e impedir que los chicos vayan".