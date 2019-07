La última vez que Fernández opinió sobre el déficit fiscal, Dujovne salió al cruce de sus afirmaciones. Pero en esta oportunidad, el Ministro prefirió mantenerse al margen porque se trata de un área de influencia del Banco Central. "No quise opinar para no meter ruido, pero es obvio que no conoce cómo funciona el pago de intereses de la Leliq", explicó el Ministro a su colaboradores más cercanos.