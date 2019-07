Acompañados por el precandidato a gobernador bonaerense Eduardo 'Bali' Bucca y el precandidato a jefe de gobierno porteño Matías Tombolini, el salteño consideró que "lo único que nos piden los argentinos es que no abandonemos nuestras convicciones y que no dejemos nuestros ideales para acceder a posiciones de poder. Pareciera que ya no se puede soñar con ser una potencia sino con llegar a fin de mes".