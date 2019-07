El acto tendrá una ausencia significativa para Consenso Federal. La líder del GEN, Margarita Stolbizer, no será de la partida. El conflicto que se generó por la conformación de una lista paralela en la ciudad de Buenos Aires y la decisión de Lavagna de que Camaño sea quien encabece la lista de diputados, tensionó la relación entre el ex ministro de Economía y la ex legisladora.