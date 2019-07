Alberto Fernández logró el apoyo de la CGT, por lo que la mayoría de los gremios estarán encolumnados detrás de la fórmula del Frente de Todos en la campaña electoral. Hugo Moyano, quien también respalda la candidatura del ex Jefe de Gabinete, celebró el respaldo de los distintos sectores y expresó que "este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar". Además criticó a Mauricio Macri por no cumplir las promesas que hizo en la campaña del 2015: "Es un mitómano, miente y se cree sus propias mentiras".