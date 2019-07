Y dicen que hubo autocríticas: nadie reveló quién o quiénes hicieron una advertencia que consideraran importante para los próximos días. "No tenemos que cometer más errores", subrayó alguien. Repreguntado, aclaró: "No hay que hacer nada que joda a la gente". Se refería a medidas de fuerza que no tengan que ver estrictamente con las paritarias y que como el paro de Aeronáuticos o el paro sorpresivo de la línea D de subterráneos de hoy compliquen a los mismos ciudadanos a quienes se quiere pedir el voto. Tal vez haya sido un tiro por elevación al kirchnerismo más combativo que días atrás, con Sergio Palazzo y Pablo Biró, le dio pie a Mauricio Macri para respaldar su discurso antisincalista y anti K.