— No es absoluto, por lejos, pero cada vez que podía lograr la paridad, el respeto, etcétera… Por ejemplo, en la COP21, que mencioné antes, formé un equipo con paridad, incluso con más mujeres que hombres. Y llegando aquí descubrí la Asociación Marianne, creada por mis predecesores, para facilitar a través de los negocios y en particular la participación de las mujeres en los negocios las relaciones entre ambos países. Descubrí ahí grupos de argentinas y franco-argentinas muy comprometidas con este país y me ayudaron a descubrir el país, así que me identifiqué mucho con ellas. En el momento que llegué que estábamos en pleno Ni Una Menos en este país. Las mujeres estaban protestando en la calle contra la violencia doméstica y demás. Entonces me identifiqué mucho con esto y tanto en la Embajada como fuera de la Embajada he trabajado con ellas, incluso en una política que fue seguida por todos mis colegas de la Embajada que es la de nunca participar en eventos donde no haya una participación del otro género. O sea, no podemos imponer la paridad en todos los eventos, pero no participamos ni organizamos eventos públicos que no participen mujeres.