— Primero que nada, votos. Y cuando algo no da votos, la política no lo toma. Por eso la sociedad civil tiene que presionar. Y después entender para qué sirve la educación. Argentina tiene un problema: somos 45 millones de habitantes y no generamos la riqueza necesaria para darle bienestar a todos. Tenemos una economía basada mayormente en economías primarias o sus derivados, nos guste o no. Y sobre los recursos naturales, en primer lugar no tenemos tantos. Somos el país cuarenta y pico en recursos naturales. Crecimos pensando que somos ricos en recursos naturales, pero no lo somos. Y segundo que los recursos naturales hoy no son el motor de la economía mundial. Esta se basa en las ideas y en cómo aprovecharlas. Tenemos una economía bastante basada en la exportación de materias primas o sus derivados y en el corto plazo nosotros no generamos una riqueza para 45 millones de habitantes. Si tuviéramos un proyecto de país basado en exportar valor agregado, y que esto genere empleo de calidad, salarios más dignos, y pudieramos redistribuir esta riqueza para achicar la desigualdad, ahí tendríamos que educar más a la sociedad, y ahí la educación tendría mucha más importancia en el ecosistema argentino. Al no tener un proyecto basado en lo que actualmente genera riqueza, que es el conocimiento, tenemos una educación destinada a exportar materias primas. Por eso nosotros necesitamos un proyecto. Al tener un proyecto, un clima de época, como fue la democracia, la democracia fue un proyecto. No es perfecta pero tenemos décadas de democracia. Y muchas partes después se acomodaron, se normalizaron instituciones,porque hubo un sueño. Hoy ya no podemos tener ese sueño de la democracia porque ya la tenemos. Hoy para mí necesitamos un sueño realista, porque tampoco podemos tener otro pensamiento mágico que nos va a salvar: la soja no nos salvó, ayudó, el campo ayudó, pero tenemos, siendo generosos, 35% de pobreza estructural, pero tenemos la mitad de los chicos adolescentes…