— No, me parece que eso no sería deep fake porque deep fake requiere una manipulación de video bastante importante. Ralentizar la voz de una persona es algo que se hace hace mucho, se hace muy caseramente. Lo vimos miles de veces con audios de Maradona que le ralentizan la voz intencionalmente para… No, no me parece que eso sea una deep fake, me parece que son cosas de campaña que la hacen incluso militantes o gente que no tiene gran acceso a tecnología. Me parece un toque exagerado la denuncia de la ministra.