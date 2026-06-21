Pensión del Bienestar 2026: lanzan AVISO importante en pleno periodo de registros

La Secretaría de Bienestar desmintió que se encuentre solicitando una actualización de datos a derechohabientes de los Programas para el Bienestar para continuar recibiendo sus pagos (Gobierno de México)

La Secretaría de Bienestar lanzó un aviso importante para todos los beneficiarios de las Pensiones y Programas del Bienestar en pleno periodo de registros.

La dependencia aclaró que no solicita actualización de datos para continuar con el pago de los programas, y destacó que no se deben cubrir requisitos adicionales ni responder correos o mensajes para recibir los pagos.

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La secretaría señaló que la entrega de los apoyos está garantizada y se realiza de manera directa, sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, y añadió que el calendario del bimestre julio-agosto será difundido en su momento por los canales oficiales, como las páginas gob.mx/bienestar y programasparaelbienestar.gob.mx.

Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenerse al tanto mediante los canales oficiales del Bienestar

El exhorto para los derechohabientes es evitar caer en fraudes y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de difusión de los Programas para el Bienestar, la Secretaría de Bienestar y otras dependencias gubernamentales.

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Bienestar informó que es totalmente falso que las personas deban cumplir requisitos adicionales, como responder correos o contestar mensajes, para continuar con la recepción de sus pagos.

La aclaración se emitió luego de que circulara en YouTube un video con información falsa en el que se dice que es necesario actualizar la información personal para seguir recibiendo los apoyos de los Programas y Pensiones para el Bienestar.

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Periodo de registros para las Pensiones del Bienestar comenzarán el 22 de junio

Por otra parte, los registros para la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar se llevarán a cabo del 22 al 28 de junio de forma directa y presencial en los módulos oficiales según la inicial del primer apellido.

Cabe recordar que la Pensión para Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos a partir de 65 años cumplidos. Durante este 2026, el monto autorizado es de 6,400 pesos bimestrales, entregados mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Por su parte, el programa Mujeres Bienestar está destinado a mexicanas de 60 a 64 años, quienes reciben 3,100 pesos bimestrales.

Calendario tentativo de registros

Lunes 22 de junio: A, B, C

Martes 23 de junio: D, E, F, G, H

Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M

Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 27 y domingo 28 de junio: todas las letras

¿Cómo registrarse a los programas?

Para completar el registro es indispensable presentar al módulo correspondiente acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y un número de teléfono de contacto. Las autoridades permiten que la persona interesada designe a una persona auxiliar, quien debe presentar los mismos documentos.

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El horario de atención en los módulos de Bienestar será de 10:00 a 16:00 horas durante los siete días del proceso. Las personas interesadas deben acudir en la fecha que corresponda a la inicial de su primer apellido. La Secretaría del Bienestar comunicará próximamente el calendario detallado para el registro.

Los datos y documentos se revisan en el módulo para garantizar que cumplen con los requisitos establecidos. Como se mencionó anteriormente, el apoyo se entrega de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de gestores ni pagos por el trámite.

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