Colombia

Gustavo Petro denunció que su hijo fue supuestamente suplantado al votar en el exterior y la Registraduría respondió: “Elegidos por cónsules”

La denuncia del presidente colombiano fue hecha a través de su cuenta oficial de X, en la que señaló que una mujer supuestamente suplantó a su hijo Andrés Petro

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- crédito Ovidio González/Presidencia
La respuesta de la Registraduría también la realizó en su cuenta oficial de X - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció una presunta suplantación de la identidad de su hijo Andrés Petro en el exterior al momento de acudir a votar.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano señaló que, cuando su hijo fue a ejercer el derecho al voto, una mujer supuestamente ya había votado utilizando su identidad.

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“Mi hijo Andrés Petro que vive en el exterior se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él (sic)”, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que, cuando su hijo fue a ejercer el derecho al voto, una mujer supuestamente ya había votado utilizando su identidad - crédito @petrogustavo/X

El mandatario colombiano afirmó que a su hijo le permitieron votar, pero, según el jefe de Estado, el cónsul le indicó que esa situación “estaba ocurriendo mucho y que antes no ocurría tanto”.

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“Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto (sic)”, indicó el presidente Petro.

El jefe de Estado afirmó en su cuenta oficial de X que en los puestos de votación “debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior (sic)”.

Ante la denuncia del presidente Gustavo Petro, la Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que los jurados de votación en el exterior son designados directamente por los cónsules.

“En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules (sic)”, indicó el órgano electoral.

Registraduría - crédito @Registraduria/X
La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que los jurados de votación en el exterior son designados directamente por los cónsules - crédito @Registraduria/X

Críticas de Gustavo Petro

La Registraduría Nacional respondió públicamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas fallas en la seguridad de los formularios E-14, utilizados para la contabilización de votos.

Petro había sugerido en la red social X que estos documentos podían modificarse en cualquier momento debido a la supuesta ausencia de la “estampilla de tiempo” y el “candado hash”, elementos clave en la verificación y trazabilidad de los datos electorales.

En un comunicado difundido el 21 de junio de 2026, la Registraduría desmintió esos señalamientos y aseguró que ambos mecanismos permanecen activos dentro de los procesos de control. El organismo explicó que las marcas de tiempo y los registros de digitalización están presentes tanto en la metadata de los archivos como en las bitácoras internas de la institución.

La Registraduría Nacional rechazó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta vulnerabilidad en los formularios E-14 y sostuvo que ni la “estampilla de tiempo” ni el “candado hash” fueron eliminados de los mecanismos de verificación electoral - crédito @petrogustavo/X
La Registraduría Nacional rechazó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta vulnerabilidad en los formularios E-14 y sostuvo que ni la “estampilla de tiempo” ni el “candado hash” fueron eliminados de los mecanismos de verificación electoral - crédito @petrogustavo/X

Esta información, según la entidad, puede ser consultada por campañas, entes de control, misiones de observación y auditores, quienes ya tuvieron acceso a estos detalles durante la primera vuelta presidencial.

Petro, por su parte, reiteró que “el registrador no contestó favorablemente” a su pedido de restaurar la estampilla de tiempo y el candado hash en la base de datos de los E-14. Según el presidente, la ausencia de estos elementos permitiría la manipulación de los datos consignados en los formularios.

La respuesta institucional se centró en aclarar que la seguridad de los archivos digitalizados no ha sido alterada y que el funcionamiento del hash varía de acuerdo con el canal de descarga empleado.

De acuerdo con la Registraduría, los auditores de los partidos reciben las imágenes de los E-14 en formato PDF a través de un canal SFTP, con una nomenclatura ligada al código Divipole, lo que garantiza la integridad de los archivos. Para el público general, cada vez que se descarga una imagen desde el visor ciudadano, el sistema genera un hash específico.

“Ese código cumple dos funciones: verificar que el archivo no fue modificado respecto del E-14 digitalizado y proteger la plataforma frente a descargas automatizadas que afecten su disponibilidad”.

La entidad precisó que este hash se incluye en el nombre del archivo descargado, lo que refuerza la seguridad de la plataforma y la trazabilidad del proceso. De este modo, la Registraduría argumentó que el candado hash no se eliminó, sino que se implementó para fortalecer la protección de la información electoral.

En paralelo a sus cuestionamientos técnicos, Petro convocó a la ciudadanía a vigilar el proceso electoral mediante una plataforma de testigos digitales y a ejercer control presencial y remoto sobre las actas de mesa. También pidió que los testigos estén atentos para impugnar cualquier irregularidad detectada y recomendó cotejar constantemente el número de votantes con el número de sufragios registrados.

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