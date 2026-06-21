Colombia

La viuda de Miguel Uribe Turbay pidió honrar su memoria durante la jornada electoral: “Hoy todos tenemos que estar unidos por el país que soñamos”

María Claudia Tarazona intervino este domingo 21 de junio en plena segunda vuelta en Colombia, convocó a la participación en las urnas, pidió unidad nacional y llamó a defender la democracia

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María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito maclaudiat/Instagram
María Claudia Tarazona afirmó que cada voto cuenta y pidió salir a votar masivamente este 21 de junio - crédito maclaudiat/Instagram

El llamado de María Claudia Tarazona durante la segunda vuelta presidencial en Colombia resonó entre quienes seguían la jornada electoral. La viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay habló sobre la importancia de la participación ciudadana y la defensa de la democracia.

La jornada electoral de este 21 de junio se vive bajo un clima de polarización y preocupación por el futuro político del país. Tarazona pidió a los votantes no subestimar el impacto de su decisión, al advertir que “la diferencia puede ser por muy pocos votos”.

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Además, la viuda de Miguel Uribe destacó así la relevancia de cada sufragio en un proceso que podría definir el rumbo nacional para los próximos cuatro años.

En sus palabras, la responsabilidad recae en “todos los colombianos”, quienes deben salir a votar masivamente y mantenerse “unidos contra lo que ha destruido a nuestro país y ha generado tanto odio y tanta destrucción”.

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Maria Claudia Tarazona, wife of late Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who died after being shot during a campaign event in 2025, speaks as she attends the campaign closing event of Democratic Centre party presidential candidate Paloma Valencia, in Bogota, Colombia, May 24, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez
Maria Claudia Tarazona, wife of late Colombian Senator Miguel Uribe Turbay, who died after being shot during a campaign event in 2025, speaks as she attends the campaign closing event of Democratic Centre party presidential candidate Paloma Valencia, in Bogota, Colombia, May 24, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

La intervención de Tarazona se interpretó como un mensaje de memoria y unidad, pero también de advertencia ante los peligros de la división.

Recordando a su esposo, Tarazona expresó que este momento electoral es también una oportunidad para honrar su memoria. “Hoy tenemos que defender la democracia, el país que todos nos merecemos y honrar la memoria de Miguel, porque hoy todos tenemos que estar unidos por el país que soñamos”, afirmó con determinación.

La viuda de Uribe Turbay insistió en la importancia de “llamar a la calma, al respeto, al respeto a la democracia y sobre todo a las instituciones”. Su mensaje se centró en la necesidad de preservar la estabilidad institucional por encima de intereses particulares o divisiones políticas.

La viuda de Miguel Uribe Turbay pidió respaldar a De la Espriella en segunda vuelta: “Es la guerrilla contra la democracia”

El homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República se transformó en un escenario de fuerte posicionamiento político. María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado, instó a los colombianos a respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

María Claudia Tarazona pidió a los colombianos respaldar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito Composición fotográfica Reuters y Colprensa
La viuda de Miguel Uribe Turbay pidió calma, respeto a la democracia y respeto a las instituciones- crédito Composición fotográfica Reuters y Colprensa

Durante la ceremonia, Tarazona describió el actual contexto nacional como un cruce de caminos. “Es la guerrilla contra la democracia”, afirmó ante los asistentes, reforzando la idea de que la crisis política exige una decisión sin matices.

Aseguró que la ciudadanía enfrenta un dilema que trasciende las divisiones tradicionales, pues “aquí no estamos hablando de izquierda o de derecha o de unos contra otros, aquí estamos hablando la guerrilla contra la democracia”.

El país, según Tarazona, atraviesa un “momento fundamental, trascendental en la historia”. Llamó a los ciudadanos a asumir un compromiso activo, advirtiendo: “Es mucho lo que tenemos, es muy grande el país que podemos perder y no hay segundas oportunidades”.

La viuda de Uribe Turbay remarcó que su apoyo a De la Espriella es una postura personal, sin vínculos formales con la campaña de Defensores de la Patria. Explicó que su intervención busca alertar sobre los riesgos de repetir lo que calificó como la “nefasta administración” de Gustavo Petro.

María Claudia Tarazona sostuvo que defender la democracia y honrar a Miguel Uribe Turbay exige unidad nacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
María Claudia Tarazona sostuvo que defender la democracia y honrar a Miguel Uribe Turbay exige unidad nacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Durante la ceremonia, Tarazona fue directa al enumerar los problemas de los últimos cuatro años. Se refirió a una etapa “marcada por escándalos de corrupción, de narcotráfico, de muertes, de violencia” y sostuvo que el país “no aguanta una segunda” gestión parecida.

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