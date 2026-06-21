Colombia

Mujer denunció que fue robada por falsos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá: “Me abordaron para ofrecerme una oferta laboral”

Tras la denuncia, usuarios en redes sociales señalaron que las ofertas de las entidades oficiales siempre se publican a través de sus páginas oficiales

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El recordatorio sobre la modalidad oficial de ofertas surgió rápidamente en redes sociales luego de la denuncia: muchos usuarios recalcaron que las entidades públicas solo difunden sus promociones a través de sus páginas web oficiales - crédito linamariagalvis0 / TikTok

El relato de Lina María Galvis ha puesto en evidencia una nueva modalidad de hurto en Bogotá: delincuentes que usan chaquetas de la Alcaldía para engañar a transeúntes, simulando procesos de contratación y campañas institucionales. La historia, contada por la víctima en su cuenta de TikTok, ha generado alerta entre quienes frecuentan el centro de la ciudad.

Galvis compartió que fue abordada “en plena Plaza de Bolívar” por dos personas que portaban chaquetas de la Alcaldía. Según su testimonio, ambos se presentaron como reclutadores de personal para los “guardianes de la ciclovía” durante los fines de semana: “Me abordaron para ofrecerme una oferta laboral”.

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La víctima detalló que la estrategia utilizada fue meticulosa: le ofrecieron participar en una prueba física y le aseguraron que, aunque no la superara, recibiría una prenda deportiva como compensación.

“Él me empieza a decir que básicamente están reclutando personas para hacer una especie de prueba física en la que yo tenía que correr dos cuadras y devolverme en bici”, relató. Para dar más verosimilitud, le mostraron un supuesto documento oficial del Idrd y la invitaron a elegir el color de una licra que, según ellos, obtendría.

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Tras conocerse la denuncia, usuarios advirtieron en redes sociales que las ofertas legítimas de organismos oficiales únicamente aparecen en sus portales oficiales, nunca por vías alternativas - crédito linamariagalvis0 / TikTok

En uno de los puntos críticos del engaño, los supuestos reclutadores le pidieron que dejara sus pertenencias para medirle la frecuencia cardíaca sin objetos metálicos: “Me dijeron que a mí me iban a poner una banda en el pecho para medirme la frecuencia cardíaca. En eso, me dicen que cuando me pongan esa banda, pues yo no puedo tener nada metálico en mi cuerpo y yo accedo a quitarme... mi celular, mi reloj, mi reloj Garmin... y mis audífonos”, confesó Galvis.

Cómo operan las bandas que simulan ser funcionarios

El método descrito por Galvis combina elementos de confianza institucional y manipulación emocional. Los delincuentes no solo usaron uniformes aparentes, sino que simularon llamadas con supuestos superiores y presentaron documentos de apariencia oficial.

“Él fingió una llamada en la que estaba hablando con alguien de la empresa y acto seguido sacó su chaqueta de la maleta, se la puso y ella llegó con su chaqueta también puesta diciendo: ‘No, es que mi jefe me regañó por no tenerla puesta’”, recordó la víctima.

Mientras se desarrollaba la falsa prueba, la cómplice le pidió escribir información personal en un celular: talla, color de licra, correo electrónico y tres números de cinco dígitos cada uno, supuestamente para evaluar su memoria. Galvis advirtió sobre el peligro de este procedimiento: “Ellos esperan que uno inconscientemente ponga combinaciones de la contraseña de tu celular, de algún banco, de algún correo, bueno, tus contraseñas en general para poder así acceder, pues a las mismas”.

Un hombre sentado en un banco introduce un teléfono en un bolso. Una mujer corre en un parque con árboles y otras personas en segundo plano.
La mujer denunció que le pidieron dejar sus objetos mientras ella hacia una prueba física - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima estuvo con los estafadores entre 10 y 15 minutos. Cuando accedió a entregar sus objetos, uno de ellos desapareció con sus pertenencias mientras la otra mujer se alejaba. “En lo que yo empiezo como a hacer la prueba, estuve como volteando a mirar, revisando como que él estuviera ahí, porque ella se fue. Y pues nada, ya un minuto después él ya no estaba ahí. Se ha llevado mis cosas”, denunció.

Respuesta de las autoridades y percepción ciudadana

Tras el robo, Galvis acudió a la policía y a la Fiscalía. Pese a tener la ubicación de su celular, las autoridades le dijeron que no podían actuar sin una orden de allanamiento o flagrancia. “Básicamente, todos me dicen que no pueden hacer absolutamente nada. Hay cámaras, hay todo y la respuesta de todos es la misma: que yo fui muy confiada y que ellos no tienen ninguna forma de rastrear o de hacer nada”, lamentó.

La denuncia generó una ola de comentarios en redes sociales. “No amiga pero usted tiene huevo… Se le nota lo precavida”, escribió una usuaria. Otra compartió: “También me pasó lastimosamente en un momento donde están desesperada por conseguir un trabajo”. Alguien más relató: “Yo fui guardián de vida hace unos años y uno se postula era por la página del Idrd y los procesos se hacen en el instituto, nunca por la calle”.

Las convocatorias para hacer parte del equipo de guardianes de la ciclovía, en Bogotá, solo se hacen por la página web del Idrd - crédito IDRD
Las convocatorias para hacer parte del equipo de guardianes de la ciclovía, en Bogotá, solo se hacen por la página web del Idrd - crédito IDRD

Diversos comentarios también señalaron la facilidad con la que cualquiera puede adquirir prendas institucionales en mercados informales, lo que facilita la suplantación de funcionarios.

Estadísticas recientes y medidas de prevención

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los delitos como el hurto a personas y el robo de celulares han disminuido en la ciudad respecto al año anterior. El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) reportó que entre el 1° de enero y el 9 de mayo de 2026, el hurto a personas cayó un 15,1% y el robo de celulares un 8,2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los controles de IMEI y operativos en establecimientos de comercialización de equipos móviles, además de realizar requisas y controles a personas.

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