"Es notorio y de público conocimiento que siempre fui crítico de la decisión del Memorándum con Irán. Mi mayor crítica fue la de haber extendido la jurisdicción argentina a un comité internacional formado por cinco personas", dijo Alberto Fernández en su rol de testigo. "Digo todo esto y digo también que siempre mis críticas estuvieron en el terreno de lo político y nunca de lo jurídico. Me extraña que la querella, quien me propone como testigo, no acompañó ninguna de las infinitas declaraciones que hice afirmando que esta era una cuestión política no judiciable", disparo.