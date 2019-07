-A mí me cansa mucho. Yo no participo. Y no me verán nunca participar. Es mal gastar la energía. El funcionario tiene que gastar la energía en resolver y ser eficiente. Eso no ocurre en este país. Hace poco visité un cuartel de Bomberos en Ituzaingó. Mientras ellos me contaban la situación que les había tocado vivir durante el incendio de una casa en la que murieron tres chiquitos y dos madres, en la televisión se estaba planteando la disputa política por cargos individuales.