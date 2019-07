"Usted no lo conoce demasiado. Porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó a su provincia muy endeudada. Pagó, ahorró y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los salarios más altos de Argentina (…) anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice. Es tal como lo vez", dice un fragmento del video televisivo, todavía con un rol preponderante en las campañas.