Julio De Vido, tras ser procesado en el caso Odebrecht: "La corrupción no existe sin los empresarios"

El ex ministro de Planificación apeló el procesamiento por la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Dijo que no hubo irregularidades y que, de haberlas habido, no estuvieron bajo su control. Pero además afirmó que le gustaría tener la misma suerte que los empresarios, que fueron beneficiados con falta de mérito. Insistió en denunciar las presiones sobre causas de "tinte electoral"