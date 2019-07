"Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis", señala el ex jefe de Gabinete en el spot que dura unos 48 segundos. Tras remarcar su pertenencia, intenta mostrar un perfil propio para diferenciarse de Cristina Kirchner: "Cuando no estoy de acuerdo en algo digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, y es cierto. Pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar".