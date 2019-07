Con respecto a la interna que se desató en Cambiemos entre ella y Emilio Monzó, Lilita le bajó el tono: "A nivel personal tengo una buena relación pero mi alianza es con María Eugenia Vidal. No me da la palabra (en la Cámara de Diputado), parlamentariamente me afecta y saben que yo no me olvido, son violaciones a la institución, pero el trato de él para conmigo es excelente". Y en cuanto a Nicolás Massot dijo: "Era lilito, pero uno define en la vida si dirigente político, si es operador o no. No se como terminaron las internas del radicalismo, ni las del Pro, me desprendí absolutamente de todo porque es el momento más miserable de la política. Mi partido tiene prohibida las internas y pelear por cargos".